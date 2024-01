Healius Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers bestimmt. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit lässt sich eine Bewertung vornehmen. Der RSI der letzten 7 Tage für die Healius-Aktie beträgt aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 52,27) weist darauf hin, dass die Aktie auch auf längerfristiger Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für Healius somit ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In Bezug auf Healius zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Healius daher als "Gut"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Healius mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (102,22 %) niedriger. Das führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Healius in Online-Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen waren vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Gesamtanalyse der verschiedenen Faktoren führt zu einer neutralen Einschätzung von Healius.