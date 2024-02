Healius Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Healius war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Healius derzeit neutrale Werte. Der 7-Tage-RSI beträgt 58,82 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 53,15 Punkten liegt. Somit wird die Aktie in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft.

Die fundamentale Analyse basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Healius mit einem Wert von 48,89 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt ist, was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 38,32, was einen Abstand von 28 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist Healius derzeit -3,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -34,79 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, während die technische Analyse neutrale Werte zeigt. Die fundamentale Analyse weist jedoch auf eine Überbewertung hin, weshalb Anleger dies bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen sollten.