Headlam Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf 61,83, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Headlam-RSI hat jedoch einen Wert von 71,25, was als "Schlecht" bewertet wird und somit zu einem Gesamtrating "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Headlam-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -14,78 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um -10,74 Prozent niedriger, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Dividende verzeichnet Headlam eine Rendite von 7,24 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,64 Prozent. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Headlam bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,24 als unterbewertet gilt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.