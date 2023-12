Headlam Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse von Headlam-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 238,17 GBP, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 212 GBP liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 191,16 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Headlam auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein neutrales Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Headlam als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,78 insgesamt 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Headlam liegt bei 47,62, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Im Vergleich zur "Händler"-Branche zeigt Headlam in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -29,9 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Headlam um 30,47 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.