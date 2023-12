Headlam Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei Headlam liegt der RSI7 aktuell bei 47,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 35,71, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Zusammen ergibt sich also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Für Anleger, die in die Aktie von Headlam investieren, bietet die Dividendenrendite eine attraktive Rendite von 8,42 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was einen Mehrertrag von 4,15 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Headlam derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 240,96 GBP, während der Kurs der Aktie bei 204 GBP um -15,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 190,6 GBP, was einer Abweichung von +7,03 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Headlam in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten darauf hin, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating zum Punkt Anleger-Stimmung.