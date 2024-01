Headlam Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Headlam-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 236,76 GBP, während der aktuelle Kurs bei 214 GBP liegt, was zu einer Abweichung von -9,61 Prozent führt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 192,78 GBP, während der letzte Schlusskurs um +11,01 Prozent darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,5 Punkten, was bedeutet, dass Headlam überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen erhält das Headlam-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung für die Headlam-Aktie, mit insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 400 GBP, was einer potenziellen Performance von 86,92 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien ergab sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Headlam. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen verzeichnet wurden. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Headlam derzeit durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.