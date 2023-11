HeNan Splendor Science Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren werden verwendet, um festzustellen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (vgl. Wikipedia). Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für Henan Splendor Science & sowohl für den 50- als auch für den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Zunächst wird der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 8,32 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,47 CNH weist eine Abweichung von +1,8 Prozent im Vergleich auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Henan Splendor Science & führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 7,91 CNH über dem gleitenden Durchschnitt (+7,08 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Henan Splendor Science & insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Henan Splendor Science & ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen dominierten dabei vor allem positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Rendite der Aktie von 4,43 Prozent im vergangenen Jahr liegt 7,87 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" (12,3 Prozent). Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (17,3 Prozent) liegt Henan Splendor Science & mit 12,86 Prozent unter diesem Wert und erhält deshalb insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0 bei Henan Splendor Science &, was eine negative Differenz von -1,02 Prozent zum Branchendurchschnitt widerspiegelt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.