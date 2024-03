HeNan Splendor Science Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Henan Splendor Science & erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -32,51 Prozent, was 19,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -7,99 Prozent, und Henan Splendor Science & liegt aktuell 24,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Henan Splendor Science & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Henan Splendor Science & zeigen keine eindeutige Veränderung in der Social-Media-Kommunikation. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im normalen Bereich liegt.

In fundamentalen Kriterien gesehen, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Splendor Science & bei einem Wert von 21, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.