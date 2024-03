HeNan Splendor Science Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Aktienkursperformance von Henan Splendor Science & in den letzten 12 Monaten betrug -32,51 Prozent, was eine Underperformance von -21,91 Prozent im Branchenvergleich für Unternehmen aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche darstellt.

Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um -10,6 Prozent. Darüber hinaus lag die mittlere Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors im letzten Jahr bei -15,3 Prozent, was Henan Splendor Science & um 17,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert platziert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Splendor Science & beträgt 21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten Tagen und Gesprächen über das Unternehmen Henan Splendor Science & in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Henan Splendor Science & liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Kommunikationsausrüstung") von 1,21 %. Diese Differenz von 1,21 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.