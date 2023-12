HeNan Splendor Science Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Henan Splendor Science & aktuell mit dem Wert 84,62 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Schlecht". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Henan Splendor Science & beträgt das aktuelle KGV 27, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Henan Splendor Science & damit weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Henan Splendor Science & wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Henan Splendor Science & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Henan Splendor Science & haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Für das langfristige Stimmungsbild ergibt sich daher das Gesamtergebnis "Schlecht".