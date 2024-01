HeNan Splendor Science Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von Henan Splendor Science & hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,77 Prozent erzielt, was jedoch 7,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 14,05 Prozent liegt. Im Bereich der Kommunikationsausrüstung beträgt die mittlere jährliche Rendite 20,16 Prozent, wobei Henan Splendor Science & aktuell 13,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher erhält Henan Splendor Science & in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Splendor Science & liegt bei 27, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Henan Splendor Science & derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 % liegt. Aufgrund dieser niedrigen Dividendenrendite wird auch dieser Aspekt als "Schlecht" eingestuft.