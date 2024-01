HeNan Splendor Science Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Henan Splendor Science & wies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,77 Prozent auf. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 20,76 Prozent, was zu einer Underperformance von -13,98 Prozent für Henan Splendor Science & führte. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 14,74 Prozent im letzten Jahr, wobei Henan Splendor Science & um 7,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Henan Splendor Science &-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 8,23 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,37 CNH liegt (+1,7 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 8,24 CNH zeigt eine ähnliche Entwicklung (+1,58 Prozent Abweichung), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Henan Splendor Science &-Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 41, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Tage (52,44) führt zu einer ähnlichen Einschätzung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Henan Splendor Science & in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.