HeNan Splendor Science Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI der Henan Splendor Science & liegt bei 46,94 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,5, was ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei trendfolgenden Indikatoren werden Auf- oder Abwärtstrends von Wertpapieren analysiert. Ein wichtiger Indikator ist der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Bei einem Blick auf den längerfristigen Durchschnitt der Henan Splendor Science &-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 8,28 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 8,35 CNH auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 8,11 CNH führt zu einem ähnlichen Ergebnis und somit zu einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Dividendenrendite, also das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, unterliegt börsentäglichen Schwankungen. Henan Splendor Science & weist aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 liegt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Das Sentiment rund um Henan Splendor Science & war in den letzten Wochen positiv, wie aus vermehrten positiven Kommentaren in den sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine grüne Tendenz, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Zudem wurde vermehrt über das Unternehmen diskutiert und eine steigende Aufmerksamkeit verzeichnet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.