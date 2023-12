Global Internet of People Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Stimmung und das Interesse bezüglich Sunrise New Energy haben in den letzten Wochen abgenommen. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Diskussion über das Unternehmen festgestellt, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Stimmungsanalyse zeigt jedoch, dass die Anleger in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sunrise New Energy eingestellt waren. Negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral eingestuft. Auf Basis dieser Analyse erhält Sunrise New Energy insgesamt eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sunrise New Energy liegt bei 43,14, was als neutral betrachtet wird. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine negative Bewertung abgegeben. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen nach unten, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

