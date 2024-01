Hbt Financial Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Hbt-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 78,81, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Hbt-Aktie war in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionen der Anleger konzentrierten sich in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hbt, was die neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments bestätigt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Bewertungen zeigt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für die Hbt-Aktie. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, deuten die Kursziele auf ein Potenzial von 6,8 Prozent Wachstum hin, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Hbt von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Hbt-Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder eine eindeutig positive noch negative Tendenz konnte festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Hbt-Aktie eine neutrale Einschätzung sowohl im technischen Bereich als auch hinsichtlich des Anleger-Sentiments und der Analystenbewertung.