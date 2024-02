Hbt Financial Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index, RSI. Dieser bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Hbt liegt bei 51,1 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 53,35 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als „neutral“ bewertet.

Anleger: Die Diskussionen über Hbt in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, daher wird das Unternehmen als „gut“ eingestuft.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigen die Diskussionen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmung, daher erhält die Aktie von Hbt bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hbt-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 19,07 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,98 USD (-0,47 Prozent Unterschied), was zu einer „neutral“-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 20,17 USD, der letzte Schlusskurs jedoch darunter (-5,9 Prozent), was zu einer „schlecht“-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hbt-Aktie also eine „neutral“-Bewertung aus charttechnischer Sicht.