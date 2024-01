Hazer Group Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Hazer-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,6 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,63 AUD liegt, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht. Die Abweichung vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt -3,08 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch dominierte in den letzten fünf Tagen negative Kommunikation. Dadurch wird die Aktie mit einem neutralen Anleger-Sentiment bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hazer-Aktie liegt bei 73,68, was als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,14, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "schlecht"-Rating.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, jedoch eine negative Stimmungsänderung. Daher wird die Hazer-Aktie insgesamt als "schlecht" eingestuft.