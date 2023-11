Hazer Group Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Hazer-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, wobei festgestellt wurde, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 0,58 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,635 AUD liegt, was eine Abweichung von +9,48 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Hazer in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussion über Hazer führen zu einem insgesamt negativen Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, und auch hier zeigt sich eine überwiegend negative Stimmung in den sozialen Medien. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen führt dies insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Abschließend wurde die Hazer-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hazer somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.