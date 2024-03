Hazer Group Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert von 50 wird als "neutral" eingestuft. Der RSI der Hazer liegt bei 50, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 73,91 und wird als "schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hazer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -13,79 Prozent, was zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,57 AUD unter dem aktuellen Kurs von 0,5 AUD, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik eine "schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hazer festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser gemischten Bewertungen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Hazer-Aktie aufgrund der technischen Analyse, während das Sentiment und die Anleger-Stimmung gemischte Signale senden.