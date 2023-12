Hazer Group Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig als Indikator für die Bewertung von Wertpapieren im Finanzmarkt eingesetzt. Der RSI ermöglicht es, die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation zu setzen, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf Hazer wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 34,62 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Gleichzeitig wurde der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 44,09 als ebenfalls "Neutral" eingestuft. Somit erhält Hazer eine "Neutral"-Bewertung gemäß dieser Analyse.

Des Weiteren lässt sich die Aktivität und Stimmungsänderung in Bezug auf Hazer über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Diskussionsintensität der Aktie wurde als unterdurchschnittlich eingestuft, und die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hazer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,59 AUD lag. Der letzte Schlusskurs (0,68 AUD) weist eine Abweichung von +15,25 Prozent auf und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (0,61 AUD) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Abschließend haben unsere Analysten auch die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf Hazer untersucht. Die überwiegend positiven Kommentare und Themen der Nutzer führen zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit für Hazer eine neutrale Bewertung im Hinblick auf den RSI, eine negative Einschätzung hinsichtlich der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung, sowie positive Bewertungen aus charttechnischer Sicht und in Bezug auf die Stimmung auf sozialen Plattformen.