Hazer Group Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Hazer zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Hazer diskutiert. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, während an acht Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung zugeschrieben.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Hazer 100 und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beläuft sich auf 60,18, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Hazer derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,6 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,55 AUD liegt, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,64 AUD führt zu einer Abweichung von -14,06 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.