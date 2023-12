Hayward Holdings Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die technische Analyse der Hayward-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 12,36 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 13,27 USD, was einem Unterschied von +7,36 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 12 USD zeigt einen positiven Trend mit einem Unterschied von +10,58 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Hayward somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Hayward jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten schätzen die Aktie von Hayward langfristig als "Neutral" ein, wobei die Bewertungen von 18 Analysten eine Verteilung von 1 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht ergaben. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 12,67 USD, was einer Erwartung von -4,55 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Hayward.