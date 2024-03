Hays-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "HAYS":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Hays abgegeben, wobei 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 150 GBP, was einem Potenzial von 60,77 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine positive Bewertung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Hays beträgt 2,8 Prozent, was leicht über dem Mittelwert von 1,9 Prozent liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten Hays als "Gut" bewerten, während die Stimmung in den sozialen Medien und die Dividendenpolitik zu gemischten Bewertungen führen.