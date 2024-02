Hays Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "HAYS":

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv in Bezug auf das Unternehmen Hays. Die Anleger diskutierten über positive Themen an acht Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Basierend auf dieser Diskussion bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für die Hays-Aktie abgegeben, wovon 4 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Gut"-Rating für die Hays-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 157,5 GBP liegt 63,13 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 96,55 GBP, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Hays derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,67 %. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hays von 96,55 GBP 7,19 Prozent unter dem GD200 (104,03 GBP) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 101,98 GBP einen Abstand von -5,32 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.