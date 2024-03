Hays Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "HAYS":

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Online-Kommunikation einen wichtigen Beitrag leisten. Bei Hays zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Hays wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt.

Analysten haben Hays insgesamt positiv bewertet, mit einem Aufwärtspotenzial von 58,9 Prozent. Dies führt zu einer guten Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche zeigt Hays eine Unterperformance von -18,89 Prozent, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.