Hays Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse der Hays-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einer negativen Position befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 103,53 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 95 GBP liegt, was einer Abweichung von -8,24 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 100,96 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,9 Prozent entspricht. Dementsprechend wird die Hays-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Gegensatz dazu wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,09 insgesamt 71 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher erhält sie in dieser Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index ordnet die Hays-Aktie als Neutral-Titel ein, basierend auf einem RSI7-Wert von 68,06 und einem RSI25-Wert von 59,42. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung hat die Hays-Aktie langfristig das Rating "Gut" erhalten, da in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Einschätzung "Gut" und 0 Mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben wurde. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 57,89 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 150 GBP, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.