Haypp AB Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die technische Analyse von Aktien. Für Haypp weist der RSI einen aktuellen Wert von 60 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Haypp-Aktie auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser bei Haypp auf 42,14 SEK, während der aktuelle Kurs bei 49 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +16,28 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 44,52 SEK, was einer Distanz von +10,06 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bezüglich des Sentiments und des "Buzz" um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität zeigt, weshalb Haypp in diesem Faktor als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als eher neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung.

Diese verschiedenen Analysemethoden führen insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Haypp-Aktie, sodass Anleger weiterhin vorsichtig und abwartend agieren sollten.