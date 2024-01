Haypp AB Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Haypp weist eine mittlere Diskussionstätigkeit auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Grundlage für das Anleger-Sentiment sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Haypp besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün, was auf eine überwiegend positive Stimmung hinweist. An den meisten Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Haypp aktuell bei 42,87 SEK liegt, während der Kurs der Aktie bei 47,2 SEK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 46,2 SEK, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamtbewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Haypp-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 63,77, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 49,29 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis des Relative Strength-Indikators.