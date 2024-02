Haypp AB Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Haypp hat in den letzten Tagen einen Kurs von 67 SEK erreicht, was einer Entfernung von +23,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +42,31 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Haypp-Aktie liegt bei 14, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 22,73, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher wird die Haypp hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.