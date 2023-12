Haypp AB Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten zwei Wochen wurde die Haypp-Aktie von den mehrheitlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In dieser Zeit wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert. Als Ergebnis kann daher die Anlegerstimmung als "neutral" eingestuft werden.

Die Analyse der Veränderung der Stimmung und der Intensität der Diskussionen zeigt, dass es in den vergangenen Monaten keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Auch aus technischer Sicht wird die Haypp-Aktie als neutral eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die aktuelle Stimmung als weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt keine Anzeichen eines überkauften oder -verkauften Zustands. Somit ergibt sich auch hier eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Haypp-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts als "gut" bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was zu einer weiteren guten Bewertung führt.

Insgesamt wird die Haypp-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und trendfolgender Indikatoren als neutral bis gut bewertet.