Haynes Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Haynes-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne eine klare Richtung in positiver oder negativer Hinsicht. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Haynes-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (38) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (32,03) weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haynes bei 15,08 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 94,47. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Einschätzung von Analysten zeigt, dass Haynes in den letzten 12 Monaten 2-mal als "Gut" und kein einziges Mal als "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhalten institutionelle Analysten daher das Rating "Gut". Das mittlere Kursziel von 62,5 USD zeigt zudem eine erwartete Entwicklung von 9,55 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment und den technischen Indikatoren, kombiniert mit einer positiven fundamentalen Bewertung und Analysteneinschätzungen.