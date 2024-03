Haynes Aktie: Sensationelle Entwicklung

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Haynes abgegeben. Von diesen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das von Analysten für diese Aktie festgelegt wurde, liegt bei 60 USD. In Anbetracht des letzten Schlusskurses (60,09 USD) könnte die Aktie um -0,15 Prozent fallen, was als "Neutral"-Empfehlung gilt. Alles in allem erhält die Haynes-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Was die Dividende betrifft, so liegt die derzeitige Dividendenrendite von Haynes bei 1,59%. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 8287,75% für "Metalle und Bergbau". Das macht Haynes zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Haynes-Aktie derzeit mit einem Wert von 20,69 als überverkauft gilt. Daher wird dieses Signal als "Gut" bewertet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Gut"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Haynes mit einem Wert von 17,01 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 80,43, was einen Abstand von 79% bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

