Haynes Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von Haynes hat im letzten Jahr eine Rendite von 4,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Haynes damit um 9,21 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,75 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls 13,75 Prozent, was bedeutet, dass Haynes derzeit um 9,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Haynes-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Haynes vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 62,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 6,62 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 58,62 USD. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält Haynes von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Es gab keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Haynes-Aktie.

Wer derzeit in die Aktie von Haynes investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 2,03 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag in Höhe von 8285,14 Prozentpunkten erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" führt.