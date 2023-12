Haydale Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Haydale Graphene Industries in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Haydale Graphene Industries wurde ähnlich viel wie üblich diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Unsere Analysten haben die Stimmung bezüglich Haydale Graphene Industries auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Der 7-Tage-RSI für Haydale Graphene Industries liegt derzeit bei 60 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 46,67 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Haydale Graphene Industries auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Vergleicht man die Performance von Haydale Graphene Industries mit anderen Aktien in der "Chemikalien"-Branche, so ergibt sich eine Underperformance von 56,41 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von -76,94 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.