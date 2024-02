Haydale Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Haydale Graphene Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -19,48 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -53,17 Prozent für Haydale Graphene Industries entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von -19,48 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einer Unterperformance von 53,17 Prozent führte. Aufgrund dieser schlechten Performance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Haydale Graphene Industries-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Vergleich unterdurchschnittlich abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,76 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,45 GBP liegt, was einer Abweichung von -40,79 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,46 GBP nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Haydale Graphene Industries auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt zudem, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristigerer Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher neutrale Einschätzung für Haydale Graphene Industries in Bezug auf die vergangene Performance, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment.