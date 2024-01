Hawthorn Resources Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index: Wenn man die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchte, kann man auf den prominenten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Hawthorn-RSI liegt bei 45,45, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 39,24, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Hawthorn in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in letzter Zeit insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Hawthorn festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Hawthorn verläuft aktuell bei 0,1 AUD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Abstand des Aktienkurses von 0,1 AUD zum GD200 beträgt 0 Prozent. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei 0 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".