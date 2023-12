Hawthorn Resources Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung der Anleger für die Aktie von Hawthorn ist positiv, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien. Das Anleger-Sentiment zeigt eine "Gut"-Bewertung, was auf das Interesse der Anleger an positiven Themen zurückzuführen ist.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine geringe Abweichung von -1 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung von +10 Prozent und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Der Bericht über das Sentiment und den Buzz zeigt keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger. Daher wird Hawthorn in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Hawthorn gegenwärtig als "Gut" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liefert jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Hawthorn aufgrund des positiven Anleger-Sentiments und der technischen Analyse insgesamt eine positive Bewertung.