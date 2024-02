Die Hawthorn Bancshares-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Hawthorn Bancshares hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 11,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Outperformance von +13,96 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Ertrag des "Finanzen"-Sektors von 2,96 Prozent liegt Hawthorn Bancshares um 8,63 Prozent darüber. Diese überdurchschnittliche Leistung in beiden Bereichen hat zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen geführt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index zeigt sich die Aktie von Hawthorn Bancshares neutral. Der RSI7-Wert beträgt 80,55, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 78,04 ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Hawthorn Bancshares derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 19,36 USD, während der Aktienkurs bei 21,71 USD liegt, was einer Überperformance von +12,14 Prozent entspricht. Bei einem gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 24,06 USD in den vergangenen 50 Tagen wird die Aktie jedoch als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Hawthorn Bancshares mit einer Dividendenrendite von 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Handelsbanken"-Branche (138,87). Dies führt zu einer Differenz von -136,16 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.