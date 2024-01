Hawthorn Bancshares Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hawthorn Bancshares bei 24,82 USD liegt, was einer Entfernung von +30,22 Prozent vom GD200 (19,06 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 22,36 USD, was einem Abstand von +11 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Hawthorn Bancshares-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich weist Hawthorn Bancshares ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,57 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (26 Prozent) liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat einen Wert von 15,61, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Hawthorn Bancshares in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,45 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,45 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Hawthorn Bancshares um 6,42 Prozent unter dem Durchschnittswert von 8,87 Prozent. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Sektorvergleich.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hawthorn Bancshares eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen in der Diskussion, jedoch keine negativen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" eingestuft, basierend auf einer Stimmungsanalyse. Insgesamt erhält Hawthorn Bancshares von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.