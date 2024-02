Hawthorn Bancshares Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse der Hawthorn Bancshares zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 19,34 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 22,78 USD aus dem Handel ging und einen Abstand von +17,79 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 24,03 USD angenommen. Dies entspricht einer Differenz von -5,2 Prozent und einem "Schlecht"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussionintensität in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" zeigt sich, dass Hawthorn Bancshares mit einer Rendite von 11,6 Prozent mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -2,01 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt Hawthorn Bancshares mit 13,61 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Hawthorn Bancshares bei 191,12 liegt, was 1046 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zur Einstufung "Schlecht".