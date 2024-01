Hawthorn Bancshares Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Hawthorn Bancshares wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage mit 70,94 Punkten angegeben, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist. Demzufolge erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Hingegen zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis an, dass die Hawthorn Bancshares überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenpolitik von Hawthorn Bancshares beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 4, was eine negative Differenz von -134,82 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Hawthorn Bancshares. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Hawthorn Bancshares im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,45 Prozent erzielt, was 8,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,54 Prozent, und Hawthorn Bancshares liegt aktuell 0,9 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.