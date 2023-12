Hawthorn Bancshares Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) der Hawthorn Bancshares liegt bei 0,5, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 19, was ebenfalls als überverkauft gilt und mit "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Hawthorn Bancshares in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,45 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,1 Prozent gestiegen, was darauf hinweist, dass Hawthorn Bancshares um +1,34 Prozent besser abschneidet. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 11,27 Prozent, wobei Hawthorn Bancshares um 8,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Hawthorn Bancshares in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Hawthorn Bancshares wurde auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Hawthorn Bancshares. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hawthorn Bancshares in den verschiedenen Kategorien verschiedene Bewertungen erhalten hat, die darauf hindeuten, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft werden muss.