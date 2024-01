Hawsons Iron Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmung und die Diskussionen rund um die Hawsons Iron-Aktie haben in den letzten Wochen zu einer Bewertung von "Schlecht" geführt. Die Anleger haben sich zunehmend negativ über das Unternehmen geäußert, was zu dieser Einschätzung geführt hat. Die Intensität der Diskussionen war jedoch im Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hawsons Iron zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hawsons Iron einen positiven Abstand von 17,5 Prozent zum GD200 hat, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50 hingegen weist einen negativen Abstand von -6 Prozent auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für den Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Hawsons Iron-Aktie, basierend auf der Stimmung der Anleger, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.