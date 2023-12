Hawsons Iron Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Hawsons Iron. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen zeigten. Dies führte zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den Diskussionen, da die Anzahl der Beiträge abnahm.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,04 AUD liegt, während der Aktienkurs bei 0,045 AUD um +12,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,05 AUD, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird das Rating daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigen diese Einstufung.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmung bei Hawsons Iron negativ ist, während die technische Analyse zu einer neutralen Bewertung führt. Dies spiegelt sich auch in der Anleger-Stimmung wider, die insgesamt neutral ist.