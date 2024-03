Hawsons Iron Aktie: Keine Panik!

Die Hawsons Iron hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,033 AUD erreicht, was 17,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls 17,5 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Die Stimmung rund um die Aktie von Hawsons Iron wird nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von langfristigen Meinungen von Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl und Veränderung der Stimmungen geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. Nach unserer Untersuchung zeigen die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Hawsons Iron bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Hawsons Iron eingestellt waren. Es gab sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Hawsons Iron daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hawsons Iron liegt der RSI7 aktuell bei 60 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, liegt aber ebenfalls bei 60 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält das Hawsons Iron-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.