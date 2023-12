Hawsons Iron Aktie: Ist es das gewesen?

Hawsons Iron wurde in den letzten zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung zog unsere Redaktion aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hingegen vorwiegend negative Themen bezüglich des Unternehmens diskutiert. Insgesamt sind wir daher der Meinung, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hawsons Iron als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Hawsons Iron-Aktie liegt bei 35,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48,21 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann man über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Beiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie in letzter Zeit nur wenig Aktivität verzeichnete, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Hawsons Iron-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,047 AUD, was einem Unterschied von +17,5 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs (0,047 AUD) unter dem 50-Tages-Durchschnitt (0,05 AUD) um -6 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hawsons Iron daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

