Hawsons Iron Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Hawsons Iron liegt bei 58,33 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 42,42 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hawsons Iron eingestellt waren. Es gab acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Hawsons Iron daher positiv bewertet.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Hawsons Iron in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung. Allerdings wurde über Hawsons Iron weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Hawsons Iron-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,048 AUD, was einem Unterschied von +20 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,05 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält Hawsons Iron eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.