Hawsons Iron Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Hawsons Iron hat in den letzten Tagen eine leichte Abweichung von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, gezeigt und notiert derzeit bei 0,047 AUD, was einem Rückgang von 6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu wird die Aktie auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +17,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Hawsons Iron keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, blieb unverändert neutral. Allerdings wurde eine gesteigerte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Form einer erhöhten Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird das Sentiment für Hawsons Iron daher auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hawsons Iron liegt bei 30,77, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 42 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen und an vier Tagen von negativen Themen geprägt war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine Einschätzung als "Gut".