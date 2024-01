Hawkins Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Hawkins-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 53,57 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 67,41 USD liegt, was einer Abweichung von +25,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 63,79 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,67 Prozent entspricht und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Hawkins eine Dividendenrendite von 1,07 Prozent auf, was 8327,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Chemikalien" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8328 hat, wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hawkins liegt bei 88,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was als neutral betrachtet wird und zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Einschätzung der Stimmung der Anleger basierend auf sozialen Plattformen fällt hingegen positiv aus. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Hawkins aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Alles in allem zeigt sich, dass Hawkins hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet werden muss.