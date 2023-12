Hawkins Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Hawkins-Aktie konnte in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 51,66 USD verzeichnen. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 70,98 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +37,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 60,57 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +17,19 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Hawkins daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hawkins liegt bei 25,53, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,26 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" konnte die Hawkins-Aktie eine Rendite von 83,2 Prozent erzielen, was 76,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 6,44 Prozent, wobei Hawkins aktuell 76,76 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Hawkins festgestellt werden. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.